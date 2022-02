Haos na košarkaškoj utakmici: Pomoćnik pesnicom hteo da NOKAUTIRA GLAVNOG TRENERA

Tačnije, pomoćnik pomenutog kluba Oleg Ten je nasrnuo na glavnog trenera Artema Olkova i pokušao je pesnicom da ga udari u glavu - ali je promašio.

Igrači su odmah skočili sa klupe kako bi smirili situaciju, sudije su pogledale video snimak i isključile su pomoćnika koji je "popio" i suspenziju od kluba. Naravno, najavljena je i interna istraga koja će otkriti uzrok svađe.

Only in Russia: the club's assistant coach tried to 𝗣𝗨𝗡𝗖𝗛 the head coach after an intense discussion 😱 pic.twitter.com/mbjRNiNM4r