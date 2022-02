INCIDENT NA OL-STAR VIKENDU: Košarkaš saigračicu POTAPŠAO PO GRUDIMA (VIDEO)

Rekli bismo, krajnje bezazleno i bez bilo kakvih namera. Učesnici su bili Met Džejms, zvezda američkog rijalitija "Bachelor" i glumica/voditeljka Britni Elena.

Džejms je bio na liniji slobodnih bacanja kada mu je s leđa prišla saigračica Elena i nešto mu dobacila. On je, ni ne gledajući, zamahnuo rukom da je potapša, ali je pogodio pravo u grudi.

I think Matt James forgot that there are women on his team pic.twitter.com/xnyATFMfEn