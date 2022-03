BEZ MILOSTI: Partizan ubedljivom pobedom protiv Slaska učvrstio drugo mesto!

Tim Željka Obradovića je upisao 11. pobedu i uz četiri poraza zauzima drugo mesto u grupi A. Partizan će u narednom kolu odmara pošto je trebao da igra protiv Lokomotive iz Kazanja. Ruski klubovi su odlukom Evrolige izbačeni iz takmičenja. U poslednjem kolu crno-beli gostuju Trentu.

Panter i Madar su postigli po 15 poena, Ledej 14 u timu Partizana.

Kod domaćina Karolak je postigao 14, Trevis Trajs 13, a Kanter 12 poena.

TOK MEČA

4. ČETVRTINA

40. minut - Gabinsi postiže još jednu trojku za domaći tim - 88:71. Glas je precizan za 90:71. Vukčević sa linije penala pogađa - 91:71.

39. minut - Džastis postiže trojku - 85:68. Madar posle tajm-auta pogađa trojku - 88:68.

38. minut - Kolenda pogađa trojku - 83:65. Ledej lepo za dva - 85:65.

37. minut - Karolek pogađa trojku - 81:62. Lesor pogađa pod faulom - 83:62.

36. minut - Gabinski pogađa - 77:59. Lesor pogađa za dva - 79:59. Ledej povećava prednost - 81:59.

35. minut - Madar od tablu pogađa za tri - 77:56. Karolak smanjuje na 77:58.

34. minut - Karolak posle tajm-auta pogađa trojku - 72:56. Ledej jednom rukom pogađa za dva - 74:56.

33. minut - Zek Ledej oba puta siguran sa penala - 69:53. Mur pogađa za tri - 72:53.

31. minut - Madar otvara poslednju četvrtinu poenima - 66:53. Ledej je na liniji penala, postiže svoj šesti poen, drugo je promašio - 67:53.

3. ČETVRTINA

30. minut - Madar s kontra noge pogađa - 64:50. Trevis Trajs se razigrao, pogađa trojku - 64:53. Slask je dobio ovaj period sa 22:14.

29. minut - Trevis Trajs je na liniji penala, što koristi da smanji rezultat - 62:48. Trajs pogađa za dva - 62:50. Slask je skoro prepolovio zaostatak.

28. minut - Smailagić prekida agoniju crno-belih u napadu. Pogađa pod faulom posle ofanzivnog skoka - 60:44. Precizan je za 61:44. Faul i koš Trevisa Trajsa - 61:47. Madar je na liniji penala, prvo je promašio, drugo pogodio - 62:47. Njegov peti poen.

27. minut - Karolak poentira u kontri - 58:44.

26. minut - Karolak sa linije slobodnih bacanja smanjuje na 58:40. Treviis Trajs sa linije penala pogađa oba puta - 58:42. Partizan je u maloj krizi, postigao je samo osam poena za šest minuta u trećoj četvrtini.

25. minut - Smailagić pogađa sa linije penala - 58:37. Kanter smanjuje na 58:39.

24. minut - Laki poeni za Karolaka u kontri - 54:37. Aleksa Avramović postiže svoj 11. poen - 56:37.

23. minut - zagorac pod faulom pogađa posle ofanzivnog skoka - 54:35. Promašuje dodatno bacanje.

22. minut - Koprivica na ofanzivnom skoku pogađa za dva - 52:35.

21. minut - Kevin Kanter otvara treću četvrtinu poenima za Slask - 50:33. Još jednom Kanter - 50:35.

2. ČETVRTINA

20. minut - Razigrani Panter ponovo precizan - 48:28. Njegovih 13 poena. Džastis pogađa daleku trojku - 48:31. Ponovo Panter - 50:31, njegovih 15 poena.

19. minut - Džastis smanjuje sa linije penala - 44:26. Panter povećava na 46:26. Kanter pogađa za dva - 46:28.

18. minut - Daleko trojka Pantera posle ofanzivnog skoka i asistencije Avramovića - 43:22. Kanter poentira iz tajm-auta - 43:24. Smailagić sa linije penala pogađa samo prvo - 44:24.

16. minut - Ledej iz teške pozicije posle solo prodora povećava na 38:22. Vukčević pod faulom zakucava - 40:22.Promašio je dodatno bacanje.

15. minut - Smanjuje Slask na 36:22 preko Tomčaka. Šesti ofanzivni skok Poljaka.

14. minut - Lagani poeni za Madara - 36:20.

13. minut - Tomčak smanjuje na 34:18, odmah Dimitrik Trajs smanjuje na 34:20.

12. minut - Tomčak smanjuje na 32:16. Lesor zakucava za 34:16.

11. minut - Vukčević trojkom otvara drugu četvrtinu - 32:14.

1. ČETVRTINA

10. minut - Kolenda postavlja konačnih 29:14 posle prve četvrtine.

9. minut - Ledej posle odličnog pasa Zagorca pogađa trojku - 27:9. Madar krade loptu, fauliran je u prodoru i staje na liniju slobodnih bacanja - 29:9. Karolak pogaša trojku - 29:12.

8. minut - Lesor čisti pod košem posle šuta Pantera - 23:9. Zagorac je na liniji penala, precizan je za prvi poen - 24:9.

7. minut - Kolenda smanjuje na 21:9.

6. minut - Dobar pas Zagorca za Koprivicu koji zakucava - 21:4. Šet poena Koprivice. Dževa smanjuje trojkom - 21:7.

5. minut - Avramović cepa mrežicu za tri poena - 17:4. Njegovih devet poena. Panter u kontri povećava na 19:4. Šest poena Pantera.

4. minut - Kanter je na liniji penala, precizan je oba puta - 10:4. Još jedan lep prodor Avramovića - 12:4. Lepo dodavanje Smailagića za Koprivicu koji zakucava - 14:4.

3. minut - Trevis Trajs postiže prve poene za Slask - 6:2. Panter odmah uzvraća - 8:2. Avramović je precizan za 10:2 i prvi tajm-aut za trenera domaćih Urleha.

2. minut - Zakucavanje Pantera, laki poeni u kontri - 4:0. Još jedna sjajna kontra gostiju, Avramović je siguran - 6:0.

