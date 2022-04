PREMINUO NEKADAŠNJI CENTAR DENVERA: Tuga u NBA ligi!

- Tužni smo što čujemo da je preminuo naš bivši igrač i osoba Vejn Kuper. Veoma će nam nedostajati, a naše misli su u ovom trenutku sa njegovom porodicom. Počivaj u miru.

Kuper je igrao za Nagetse pet sezona u svojoj 14-godišnjoj NBA karijeri. Takođe je igrao pet sezona u Portlandu, a najbolje partije pružio je u finalu Zapadne konferencije i finala NBA lige u periodu od 1990. i 1992. godine.

Rest In Peace🙏