IMAO JE 37 GODINA: Na današnji dan je Kobi ubacio 60 i odjavio se! (VIDEO)

Bilo je to protiv Juta Džeza kojima je u oproštajnom meču ubacio 60 poena (22/50 iz igre, 10/12 iz igre), uz po 4 skoka i asistencije, a u završnici je doneo pobedu svom timu (101:96).

U tom trenutku je imao 37 godina i 234 dana i postao najstariji igrač u istoriji lige koji je postigao najmanje 60 poena.

Kobi je sa Lejkersima osvojio pet šampionskih titula, bio je MVP 2008. godine, a po dva puta je bio najkorisniji igrač finala i prvi strelac lige. Brajant je u svojoj karijeri neverovatnih 25 puta postigao više od 50 poena, sedam puta je išao preko 60, a Torontu je u meču za anale ubacio čak 81 poen.

