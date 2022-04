KO JE BIO ZORAN SRETENOVIĆ? Zvezda mu je bila bolna rana, nakon čega je otišao u NAJJAČI TIM SVIH VREMENA!

Nosio je dresove i Crvene zvezde i Partizana.

Sportsku i košarkašku javnost u Srbiji ovog popodneva potresla je vest o iznenadnoj smrti Zorana Sretenovića, nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde, Partizana, Jugoplastike i dvostrukog šampiona Evrope u dresu Jugoslavije.

Sretenovićev prvi profesionalni košarkaški klub bila je Crvena zvezda, gde je debitovao 1985. kod trenera Ranka Žeravice, u plej-of meču sa Cibonom. Ipak, dolaskom Vlada Đurovića na klupu crveno-belih, Sretenović je 1986. postao "višak" i zbog toga je morao da napusti Beograd, a put ga je odveo u Split. I promenio mu karijeru.

Iako mu je isprva informacija da je prekobrojan u Zvezdi pala veoma teško, čak toliko da je i 20 godina kasnije odlazak iz crveno-belog dresa opisao kao ranu koja ga peče i kao razočarenje, transfer u splitsku Jugoplastiku doneo mu je najveće uspehe u karijeri.

Za Jugoplastiku nastupao je od 1986. do 1991. godine, i za to vreme osvojio tri Evrolige, i to tri vezane od 1989. do 1991. godine. Uz to, četiri puta je bio prvak Jugoslavije, kao i dvostruki osvajač kupa.

Nakon Jugoplastike nastupao je za Bamberg, sa kojim je osvojio Kup Nemačke, zatim za francuski Olimpik Antib, da bi se 1993. godine vratio u Beograd, ali u ekipu Partizana, sa kojom je osvojio Kup Jugoslavije.

Posle Partizana nastavio je da igra u Srbiji, za Borovicu iz Rume, odakle se vratio u Crvenu zvezdu, da bi ponovo otišao u Rumu, a onda u beogradski Radnički, pa u poljski Ostrov za koji je nastupao od 1998. do 2001. godine, a u Poljskoj je i završio karijeru.

Sa reprezentacijom Jugoslavije dva puta je bio šampion Evrope, 1991. i 1995. godine, a zbog sankcija reprezentacija nije učestvovala na Olimpijskim igrama u Barseloni 1992. godine, što je Sretenovića sprečilo da verovatno uzme još jednu medalju sa reprezentacijom.

Nakon igračke karijere bavio se trenerskim poslom, gde je najveći uspeh ostvario sa ekipom Starograd Gdanjski osvojio Kup Poljske 2011. godine.

