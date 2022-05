FASCINANTNO: ISPLIVAO SNIMAK! Jokić sa 19 godina objašnjava Amerikancima šta je košarka! I sad im drži časove (VIDEO)

As Denvera Nikola Jokić još jednom je objasnio Amerikancima suštinu košarke, zapravo, uradio je to 19-godišnji srpski centar.

Imao je tada naš as 19 godine, a igrao je na "Nike Hoop Summit" okupljanju u Portlandu. Tada verovatno nije ni sanjao da će biti MVP NBA lige, osvojiti srebro na Olimpijskim igrama... Ali, jedna stvar se nije promenila ni posle osam godina. Pitali su ga koliko voli da igra sa jednim od igrača, a Nikola je objasnio suštinu igre.

- Igram sa svakim. To je košarka. Dodam kada je neko slobodan, šutiram kada sam ja slobodan. To je košarka, znate - objasnio je Jokić i već tada sve iznenadio.

- Idem korak po korak, kao junior, kao senior, sada u sam u seniorskom takmičenju, u ABA ligi... Sada sam ovde. Ozbiljno sam počeo da igram košarku prošle godine. Ali, pre toga, igrao sam u mom rodnom gradu sat i po dnevno. Ne vidim sebe na nekom koledžu. Tamo svi skaču i trče brzo. Ja ne skačem, ne trčim brzo, igram 1 na 1, 2 na 2, tako nešto - rekao je Nikola i poentirao:

- Košarka ima veze sa saigračima. Igraj prosto, najprostije što možeš - objasnio je Nikola, pa a valjda zbog sve ovoga sve što radi deluje fascinantno.

"I just play basketball. I don't jump high. I don't run fast."



"Basketball is about teammates." pic.twitter.com/hQn9LsX1Mx