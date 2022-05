POBESNEO I NASRNUO NA 'PROVOKATORA': Bobi Marjanović uleteo na teren i napravio HAOS

Dalas je napravio veliki šok u plej-ofu i izbacio Finiks u sedmom meču serije pred njihovim navijačima (123:90), a rezultat je toliko bio ubedljiv u finišu da je Džejson Kid na kraju poslao rezerviste na teren.

Tako je i Boban Marjanović, koji praktično nije igrao tokom plej-ofa, dobio šansu da pokaže šta ume, pa je za tri minuta na parketu uspeo da se upiše u strelce i to tako što je poentirao "od koša do koša". Ipak, njegovu utakmicu u Finiksu ipak je obeležio incident na samom kraju meča.

Iako je poznat kao košarkaš koga svi u NBA vole, i koji je uvek nasmejan, dešava se i Marjanoviću nekad da nema "živce od čelika" i da postoje situacije u kojima neće prećutati.

Tako je posle isteka vremena došlo do koškanja u kome je Boban Marjanović zapravo bio najratoborniji. Nije poznato zbog čega, ali se žestoko iznervirao srpski gorostas i krenuo je na Arona Holideja sa kojim je želeo lično da se obračuna, pa je nastao opšti haos na parketu.

Najverovatnije je Holidej provocirao Dinvidija, a to je primetio Marjanović...

Srećom, to nije dugo potrajalo, umešao se i trener Džejson Kid koji je odvlačio Marjanovića sa mesta haosa i situacija nije eskalirala iako je adrenalin bio na vrhuncu.

Nakon svega je Marjanović održao manji razgovor sa Polom, liderom ekipe Finiksa, kome je verovatno objasnio šta je Holidej uradio i na koji način ga je provocirao, pošto je teško očekivati da bi srpski centar tek tako krenuo na drugog košarkaša, posebno ako znamo kakav je njegov karakter.

Ali, ratobornost je svakako osobina koja se ne može oduzeti ekipi Dalasa, pa su između toga i zbog toga savladali Finiks i otišli u finale Zapada gde ih čeka Golden Stejt.

Pogledajte pomenuti incident!

Boban Marjanović had to be held back after the game lmaooo pic.twitter.com/dvN2VbnASJ