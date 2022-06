BRANKO LAZIĆ REKORDER ABA LIGE: Kapiten Zvezde ušao u istoriju regionalnog takmičenja

Desetka crveno-belih je u dresu kluba sa Malog Kalemegdana došao do šestog pehara na Jadranu.

On je bio deo tima tokom prve tri uzastopne titule 2015. do 2017. godine, a posle toga je dobio i veliku čast da postane kapiten. Sa trakom je pomogao ekipi da dođe do još tri trofeja ABA lige - 2019, 2021. i 2022. godine.

After winning his 6th regional league trophy this season, @kkcrvenazvezda captain Branko Lazić has become the player with the most championships in AdmiralBet #ABALiga.



Congratulations, Branko! 👏👏👏 pic.twitter.com/5WxHIhUkZb