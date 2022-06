SKANDAL O KOM BRUJI AMERIKA: Karijeva mama smuvala tatinog prijatelja, a on njegovu bivšu ženu! OVO NEMA NI U NAJLUĐIM SAPUNICAMA!

Del i Sonja Kari razveli su se prošlog leta nakon 33 godine braka i sada uživaju u vezama sa svojim novim partnerima.

Ništa ovde ne bi bilo čudno da nova devojka Stefovog tate i mamin novi dečko nisu nekada bili u braku!

Međutim, ni to nije ono najčudnije u celoj ovoj priči.

Sonja se trenutno zabavlja sa Stivenom Džonsonom, koji je inače Delov dobar prijatelj sa "Virdžinije Tek". Karijeva mama je na četvrti meč finalne serije, koji se igrao u TD Gardenu došla sa svojim novim "dečkom". Zanimljivo, ni Del nije bio usamljen na meču. On je pratio utakmicu sa svojojm novom izabranicom, za koju se kasnije ispostavilo da je Džonsonova bivša supruga!

BREAKING NEWS:



Dell and Sonia Curry have done “spouse swap” 😳



The people they are seeing used to married to each other 💀



Whole new level of pettiness being displayed here ladies and gentlemen.



Unbelievable.



Continue to follow @BabbleSportsTV for all your sports news🗞 pic.twitter.com/4IjoeATpNn