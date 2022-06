UKRAJINSKI NOVINAR SRAMNO VREĐAO, PA POTKAČIO SRBINA: Nikola Milutinov na udaru! Pominje PLJUVANJE U FACU, a sve zbog Rusije

Među njima je i srpski centar Nikola Milutinov, koji je ostao u CSKA iz Moskve gde je igrao kraja sezone. Moskovljani su na kraju ostali bez titule pošto je dominaciju ovog kluba prekinuo Zenit iz Sankt Peterburga.

Ukrajinski novinar, Prošuta, iznerviran je odlukom Ćavija Paskvala da ostane na klupi Zenita i sledeće sezone.

- Želim da mu pljunem posred glave. I svakom iz njegovog stručnog štaba. Ko god nije Rus. Nemam poštovanja prema njemu. N-u-l-a - napisao je Ukrajinac.

You can tell me I'm disrespectful and so on...



Fuck off.



I want to spit into the face of every foreign player who played in vtb league playoffs



And I have the list of them,



I won't do it. But if you ask me to respect Mario Hezonja, Will Clyburn or Nicola Milutinov... https://t.co/az0aFtkWII