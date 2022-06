TUGA U REGIONU: Preminuo legendarni reprezentativac Jugoslavije!

Basin je ostavio neizbrisiv trag u jugoslovenskoj košarci. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je dve medalje na Evropskim prvenstvima, bronzu 1963. i srebro 1971. godine, kao i srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u Montevideu 1967. godine.

Čitavu karijeru proveo je u Olimpiji iz Ljubljane (1961. do 1976. godine) sa kojom je tri puta bio šampion Jugoslavije. U sezoni 1966/67 proglašen je za najboljeg igrača Kupa evropskih šampiona u kom je Olimpija u finalu doživela poraz od velikog Real Madrida.

Olimpija je izdala saopštenje u kom je izrazila saučešće porodici i prijateljima preminulog košarkaša.

Ponoči se je poslovil Borut Bassin, nekdanji košarkar AŠK Olimpija in eden od najboljših košarkarjev ljubljanskega kluba in slovenske košarke vseh časov.



Cedevita Olimpija družini, svojcem in prijateljem izreka iskreno sožalje. #ZmajevoSrce