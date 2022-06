JOŠ JEDAN SRBIN JE NBA ŠAMPION! Monstrum Kari neverovatnim trojkama uništio Boston i doneo Ratnicima prsten (VIDEO)

Golden Stejt je došao do 7. titule u istoriji, čime je postao treći najuspešniji tim u NBA.

Golden Stejt Voriorsi su šampioni NBA lige za sezonu 2021/22! Ratnici su došli do svoje sedme titule u istoriji franšize, a četvrte u poslednjih osam godina, pošto su u šestom meču slavili u Bostonu protiv Seltiksa sa 103:90.

Voriorsi su tako postali treći najuspešniji tim u istoriji NBA lige sa sedam titula, čime su pretekli Čikago Bulse koji su predvođeni Džordanom stigli do šest prstena.

MVP finala bio je Stef Kari, koji je briljirao i u poslednjoj utakmici sa 34 postignuta poena i bio je nerešiva enigma za odbranu Bostona. Do prstena je došao i Nemanja Bjelica, koji na ovom meču nije igrao odlukom trenera, ali je imao značajnu rolu i tokom finalne serije, ali i tokom čitavog plej-ofa.

Bjelica je postao četvrti Srbin u istoriji koji je osvojio titulu u NBA posle Darka Miličića (2004), Predraga Stojakovića (2011) i Ognjena Kuzmića (2015), koji je baš sa Voriorsima i uzeo prsten.

Boston je bolje otvorio meč, već posle nekoliko minuta stigao je i do dvocifrene prednosti, a najubedljivija bila je 12 poena. Međutim, na tome su se i zaustavili, jer je usledila neverovatna serija Voriorsa, koji su već do kraja prve četvrtine stigli do prednosti, da bi je kasnije samo uvećavali, pa je već tokom druge četvrtine ona premašila i 20 poena razlike.

U jednom momentu je maksimalna prednost iznosila 22 poena. Boston je nekako uspevao da se izborii da do početka odlučujućeg perioda stigne na minus od deset, u nekoliko navrata su spustili razliku i na jednocifren broj, ali bi po pravilu usledila ili trojka Karija ili nekog od saigrača, ili dobra odbrana i kontra, pa su tako odbijeni svi napadi Seltiksa da se vrate u igru u poslednjoj deonici.

Kari je uz 34 poena imao i po 7 asistencija i skokova, dve ukradene lopte i procenat šuta 57 odsto (12 od 21 iz igre, 6 od 11 za tri). Pratili su ga Endrju Vigins sa 18, Džordan Pul sa 15, i Klej Tompson i Drejmond Grin sa po 12 poena. Kod Bostona se istakao Džejlen Braun sa 34 poena, ali je to bilo nedovoljno za Boston, kome je falio bolji učinak svog najboljeg igrača Džejsona Tejtuma, koji je postigao samo 13 poena. Horford je ubacio 19 uz 14 skokova, dok je dvocifren bio još samo Robert Vilijams III sa 10 poena.