Radonjić dovodi jednog od najboljih Zvezdinih igrača: Ljubimac 'delija' ide u Panatinaikos!

Bivši plejmejker Crvene zvezde Nejt Volters mogao bi da pojača grčki Panatinaikos, piše grčka “SDNA”.

Otišao je Volters usled privatnih razloga iz Crvene zvezde i to pred sam početak Košarkaške Superlige Srbije. Bilo je to iznenada, a potom se pokrenula lavina odlazaka u regionalnom i domaćem prvaku.

Klub je napustio i Dejan Radonjić koji ga je vratio na Mali Kalemegdan prošlog leta, a već ovog, ponovo bi mogli da se ujedine i to u Atini. Kako se izveštava, Volters je privukao interesovanje i Žalgirisa koji prati dešavanja i sa Darijusom Tompsonom.

Panathinaikos BC are now targeting Nate Wolters for the PG position. Wolters worked with Dejan Radonjic last season in Crvena Zvezda, averaging 10.9 points (36% 3PT), 2.6 rebounds and 3.6 assists per game in EuroLeague. #paobc @SdnaGr