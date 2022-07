Košarkasi Srbije i Slovenije igraju 17. avgusta u Ljubljani!

Košarkaška reprezentacija Srbije odigraće prijateljski meč sa selekcijom Slovenije 17. avgusta u Ljubljani, od 20.15 časova u dvorani "Stožice", objavio je KS Slovenije (KZS).

U saopštenju se navodi da je KZS pustio u prodaju ulaznice za ovaj duel, koje će koštati od 15 do 45 evra. Slovenija će do drugog kruga kvalifikacija za Svetsko prvenstvo odigrati šest prijateljskih mečeva i to protiv Holandije, Crne Gora, Turske, Ukrajine, Srbije i Hrvatske.

Srbija će u drugom kolu kvalifikacija za SP 25. avgusta igrati na svom terenu protiv Grčke, a tri dana kasnije naš nacionalni tim će gostovati Turskoj.

Srbija će potom igrati na Evropskom prvenstvu od 1. do 18. septembra u Pragu sa selekcijama Izraela, Holandije, Finske, Poljske i Češke.