AUUUU! NIKOLA JOKIĆ SMRŠAO 15 KILOGRAMA: Evo kako je najbolji košarkaš sveta doveo liniju DO SAVRŠENSTVA

Ipak, i dalje je sklon gojenju, pa svako opuštanje može da dovede do prekomerne težine, što je za profesionalnog košarkaša katastrofa.

Sećamo se da se najbolji igrač NBA pred Svetsko prvenstvo u Kini pojavio s popriličnim viškom kilograma, videlo se da je hedonistički proveo leto. Otud je i na terenu izgledao sporo i doprinos mu je bio ispod očekivanja.

As a former pudgy kid and current pudgy adult I’ll stan Nikola Jokic till I die. Get those checks big fella, best of luck pic.twitter.com/wCidaZVM7I