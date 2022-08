JOKIĆEVA MAJSTORIJA OPČINILA PLANETU! Oglasio se NBA košarkaš - očima ne veruje: Kako je to uradio? (VIDEO)

Jokić je opravdao titulu najboljeg igrača NBA lige i bio je neprikosnoven u protivničkom reketu, a meč završio kao najefikasniji sa 29 poena.

Košarkaš LA Klipersa pa pažnjom je ispratio ovaj meč, a posebno je bio oduševljen Jokićevom magijom.

- Kako Jokić uradi step bek, okrene se i pogodi trojku sa Janisom preko njega u korneru?

How Jokic just made this step back, turnaround, one foot 3 with Giannis all over him in the corner? 🤦🏽‍♂️