NBA kaznila košarkaša Minesote zbog homofobnih izjava (FOTO)

Video snimak je objavljen prošle nedelje. Edvards se potom izvinio, a zatim i uklonio video snimak sa društvenih mreža.

"Ono što sam rekao bilo je nezrelo, uvredljivo i bez poštovanja i neverovatno mi je žao. Ovo je neprihvatljivo i za to nema nikakvog opravdanja. Odgajan sam bolje od toga", napisao je Edvards na društvenim mrežama.

The Minnesota Timberwolves guard has been fined by the NBA as per Shams Charania.#NBA #anthonyedwards #Timberwolves #Minnesota #ShamsCharania #racism pic.twitter.com/8vITXe6sz8