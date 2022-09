'JA I DALJE NE MOGU DA VERUJEM!' Nikola Jokić je uradio ovo, a Amerikanci još uvek ne mogu da dođu sebi (VIDEO)

Nije se ta "srpska priča na Evropskom prvenstvu" završila kako su Srbi priželjkivali, ali Jokiću se nema šta zameriti na trudu i majstorijama koje je prikazao. Ali, čak i jedan detalj neposredno pred odlazak na šampionat "starog kontinenta" i danas izazva pažnju u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pred nego što su "orlovi" selektora Svetislava Pešića krenuli na Evrobasket, igrali su dva vrlo zahtevana kvalifikaciona meča za Mundobasket, a u Beogradu su se, na meču Srbija - Grčka, jedan na drugog namerili Jokić i Janis Adetokumbo, asovi koji su po dvaput bili proglašavani za najboljeg igrača najjače lige na svetu.

U završnici te dramatične utakmice Jokić je, iako odlično čuvan od "grčkog čudovišta", kako bi mogao da se prevede jedan od nadimaka Janisa Adetkomuba, izveo svoj čuveni potez - okret, uz iskorak unazad, pa atipačn odraz sa stajne noge, u njegovom slučaju desne, i - pogodak.

I still cannot believe Jokic hit this shot at #EuroBasket . It’s the Shot of the Summer. pic.twitter.com/9tCB3Ky9yp

- Ja i dalje ne mogu da verujem da je Joki ćovo izveo na Evrobasketu. Ovo je šut leta - napisao je američki Jutjuber "Swipa", uz priloženi snimak:



Istina, pogrešio je takmičenje na kome se pomenuti potez desio, u pitanju je bio kvalifikacioni meč za Svetsko prvenstvo, a ne Evrobasket, ali suština njegove poruke ostaje ista - čarolija Jokića i dalje ga drži u neverici.

A uskoro će ih biti još, jer za manje od mesec dana počinje NBA liga, Denver je krenuo sa pripremama (kojima će se Jokić nešto kasnije pridružiti), a imajući u vidu eipu koju su nagetsi oformili ovog leta, ljubiteljima igre pod obručima vrlo lako mogu da donesu brojne košarkaške čarolije u šampionatu koji sledi.

Pojačanja Denvera za NBA titulu?



Podsetimo, Denver je prilično aktivan između dve sezone: iz kluba su u Vašington otišli dosadašnji plejmejker Nagetsa Monte Moris i iskusni bek Vil Barton, a iz suprotnog smera došli su odlični "dvosmerni" igrač Kentavius Koldvel-Poup - popularni "KCP", i veteran na poziciji organizatora igre Iš Smit.

To nije sve, jer je potom angažovan i novi centar (istina, ne baš na veliko oduševljenje u taboru navijača Denvera, ali svakako - veliko NBA ime).

A onda je objavljeno da je naredno pojačanje Nagetsa - Brus Braun.

Ovaj 25-godišnjak, koji igra na pozicijama beka šutera i niskog krila, bio je 42. pik 2018. godine, a važi za prilično svestranog igrača, kome je odbrana jedna od glavnih karakteristika.

In addition to being one of the #Nuggets' better wing/guard defenders last season, Davon Reed shot:



.436 on 3s (98th percentile for the forward position, per CtG)



.576 on 2s (77th %tile)



w/ an eFG% of .622 (98th %tile).



Yeah, safe bet Denver wants this guy back.@ClutchREED_5 pic.twitter.com/fFccfIwrBx