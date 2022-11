OVO JE PRVA IZJAVA JOKIĆA POSLE ULASKA U ISTORIJU NBA LIGE: Srpski košarkaš u SVOM STILU prokomentarisao veliki uspeh (VIDEO)

Popularni Džoker posle meča nije bio euforičan, već je u svom stilu o velikom uspehu govorio - skromno.

- Lepo je. Velika je stvar kada te upoređuju sa jednim od najboljih ikada. Ovo je neka vrsta nasleđa koje ostavljam za sobom - rekao je Jokić koji je potom odgovorio na konstataciju da u ovom meču nije forsirao šut i da se više koncentrisao na asistencije:

- Pokušavam da uzmem sve ono što mi sama utakmica da. Nikad ne želim da forsiram, jer ne izgleda dobro na kraju kada to radiš.

Nikola Jokic post-game on Jamal Murray:



"He's better.



You can see he gets a little bit tired, and his knees start bothering him. But every game, he's a little bit better."



Jokic adds that in practices Murray moves, cuts and changes directions better now as well.#Nuggets pic.twitter.com/iaLDhf4pcL