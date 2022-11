INCIDENT U ATINI: Doktor Moma Jakovljević pogođen flašom u leđa! Oglasio se čuveni lekar Partizana 'Na sreću, nije u glavu'

Doktor Partizana Moma Jakovljević pogođen je flašom u leđa u četvrtak uveče u OAKA dvorani u Atini.

Navijači Panatinaikosa su burno reagovali na nešto više od tri minuta pre kraja utakmice, odnosno posle trojke Kevina Pantera za 88:78, i u tom trenutku na teren je uletelo mnogo predmeta, a jedna flaša pogodila je čuvenog doktora.

- U redu sam. Bila je to plastična flaša puna vode. Na sreću, pogodila me je u leđa, nije u glavu. To je bila kanonada flaša koje su letele ka našoj klupi - kaže Jakovljević za Telegraf.

Podsetimo, košarkaši Partizana pobedili su u Atini Panatinaikos sa 91:89 i ostvarili treću uzastopnu pobedu, posle tri vezana poraza na početku sezone u Evroligi.