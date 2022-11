'TIM SMO ZA PLEJ-OF, NEBO JE GRANICA' Kevin Panter veruje u Partizan i uspeh u Evroligi

Kapiten Partizana Kevin Panter govorio je o utakmici sa Olimpijakosom koju su crno-beli ubedljivo izgubili.

Crno-beli su bili drastično oslabljeni u Pireju, ali odlični bek šuter smatra da to ne sme da bude izgovor za loše izdanje.

- Sve to mogu da budu izgovori, ali mi jednostavno nismo igrali dobro, a Olimpijakos jeste. Svaka im čast. Nismo igrali kao što smo navikli i to pokazuje i semafor. To je to, igrali su čvršće od nas i to se pokazalo - rekao je Panter za "Eurohups".

Ipak, on veruje da je ekipa kadra da se izbori za plej-of, a trenutno je na učinku 3-4.

- Definitivno smo tim za plej-of. Nebo je granica za nas. Sve mi kontrolišemo, sigurno da možemo do plej-ofa i da možemo da odemo daleko.

Istakao je i da ima odličnu saradnju sa trenerom Željkom Obradovićem.

- Imamo sjajan odnos. Odlično se razumemo. Imamo iste ciljeve i pokušavamo da pobeđujemo i da se zabavimo. NJegova radna etika, strast, moja radna etika i strast. Mogu da se povežem sa time - zaključio je Panter.

Partizan naredni meč u Evroligi igra u petak od 20.30 protiv Makabija u Beogradu.

