SKANDALOZNA ODLUKA! ATAMAN ZABRANIO MICIĆU DA IGRA ZA SRBIJU! Orlove čeka KLJUČAN MEČ, a Turčin 'spustio rampu'

Iako je prethodno bilo najavljeno da će se srpski plejmejker pridružiti ostatku ekupe u Beogradu, zajedno sa Vladimirom Lučićem i Markom Gudurićem, kako prenosi Eurohoops to se ipak neće dogoditi.

Selektor košarkaške reprezentacije Turske i trener Anadolu Efesa Ergin Ataman oglušio se o dogovor i zabranio Vasiliju Miciću da zaigra za Srbiju u ponedeljak derbi utakmicu Grupe I.

BREAKING: Vasilje Micic will not play for the Serbian NT after all in this window, despite the initial plan to join them for the upcoming game against Turkey



