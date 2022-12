OBRADOVIĆ POSLE UBEDLJIVE POBEDE PARTIZANA: Nije tačno da mladi nisu dobili šansu

Trener Partizana Željko Obradović bio je zadovoljan posle ubedljive pobede protiv Budućnosti.

“Utisci su da smo počeli veoma agresivno i to smo držali u toku cele utakmice. Znali smo da je ovaj meč izuzetno važan s obzirom na seriju loših rezultata koji su iza nas. Sa te strane želim da čestitam igračima jer smo odigrali veoma dobru utakmicu protiv dobre ekipe Budućnosti," rekao je Obradović, pa dodao:

"Želim da se zahvalim svim ljudima koji su večeras došli da nas bodre pogotovo ove mlađe igrače. To na njih itekako utiče i hvala im na tome, neka samo nastave ih podržavaju.”

Obradović je demantovao konstataciju novinara da mladi igrači nisu dobijali priliku ove sezone.

“Što se tiče Vukčevića i Trifunovića konkretno, oni su promenili način treninga i treniraju mnogo bolje. Podatak da nisu ranije igrali nije tačan. To može lepo da se vidi kada se otvori minutaža Partizana u prvih devet kola u ABA ligi. Mislim da nijedan igrač nema više od 20 minuta u proseku. Svi su između 14 i 20 i to može veoma lako da se proveri. Večeras su igrali dobro obojica, posebno Trifunović. Vukčević je bio bez promašaja u napadu, dok je u odbrani imao par stvari koje nisu bile dobre, ali je promenio način treninga. Oni izgledaju totalno drugačije na treninzima i kada sam razgovarao sa njima rekao sam im da će dobiti priliku i dobijaće sve više ako nastave tako da treniraju. Mnogo je prosto, trening određuje ko će igrati koliko utakmicu.”

Trener crno-belih je prokomentarisao i stanje sa povređenih igrača, posle čega se osvrnuo na način rada i period koji je pred timom.

“Smailagić će od sutra početi da trenira, a čak mislim da će i Avramović dobiti dozvolu da počne raditi sa loptom. To ne znači da će još uvek raditi sa timom. Prvo će krenuti individualno pa ćemo videti koliko vremena će biti potrebno. On je poslednju utakmicu igrao u junu, a sada je decembar. Imali smo video i analizu utakmice sa Valensijom. Opet da ponovim, ako imaš onakav odnos skokova ispod svog koša i izgubljene lopte kako smo izgubili i dođeš u situaciju da igraš produžetak, to je samo po sebi čudo. U takvim okolnostima je mnogo lakše izgubiti utakmicu, a mi smo našli način… To znači u prevodu da smo sami sebe doveli u situaciju da izgubimo. Izanalizirali smo, pričali smo o ogromnim greškama u odbrani. Sve je to najbolje kada se pogleda video i onda ode na teren i pokušaš da reaguješ i radiš. Izuzetno sam zadovoljan agresivnošću koju smo imali večeras. Bilo je nekih trenutaka gde smo igrali dobro, a opet je bilo i lakih koševa.”

Obradović je poručio kako će njegov tim nastaviti vredno da radi.

"I kad se izgubi i kad se pobedi sledi analiza. Stvari moraju da budu bolje u odbrani. Kada tim ne vezuje greške, to je stvar plejmejkera, oni moraju da reaguju na terenu. O tome sam razgovarao sa Madarom i Danteom. To nije lako, vidi se to kad stavite na treningu nekog ko nije navikao da igra plejmejkera, a treba da organizuje igru. Misliš o svemu, pozivaš napade, koncentrisan si...Uvek tokom utakmice imaju kritični periodi, nesrećno izgubljene lopte, loše odigrani napadi...ali tu mora da se stane. Tu treba igrati staložen napad i tu možemo da napredujemo. Ponavljamo sve to iz dana u dan: video - trening, a igrači reaguju kako reaguju. Sigurno da je drugačije nego na početku."

