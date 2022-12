Ivanović razočaran posle Borca, komentarisao i Kampaca: "Igrači koji igraju u Zvezdi to ne mogu da priušte"

Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su savladali Borac 86:57 u meču 12. kola ABA lige protiv ekipe Borca iz Čačka.

Posle meča, trener crveno-belih Duško Ivanović je istakao da nije bio zadovoljan jednim periodom utakmice.

- Moji utisci su baš onako... dobri i loši. Mislim da smo počeli dobro, da smo ozbiljno shvatili protivnika, igrali onako kako treba ozbiljna ekipa da igra, međutim, imali smo jedan pad u koncentraciji, što jedna ekipa kao Crvena zvezda, što igrači koji igraju u Crvenoj zvezdi, ne mogu to sebi da priušte. I, stvarno, danas sam... ono, baš razočaran. Ali, dobro. Uspeli smo, danas, da se vratimo na pravi put i sa dobrom odbranom igramo onako kako ovaj tim i treba da igra. Sad možemo da izgubimo, možemo da dobijemo, ali uvek moramo da igramo na isti način. A to večeras nije bio slučaj - započeo je Zvezdin strateg i dodao:

- To je za normalne ekipe normalno. Ali, ja neću da imam normalnu ekipu. Ova ekipa treba da nešto osvoji, a kada nešto osvoji, onda to nije normalna ekipa, nije obična. To (opuštanje posle velikih mečeva) je za obične ekipe normalno, ali za nas ne bi trebalo da bude. Jer, želimo da budemo nešto više nego obična ekipa.

Ivanović je prokomentarisao i debi Fakunda Kampaca.

- On je igrač koji ima ime, on je dokazao svoj talenat dok je igrao u Madridu. No, ono što je bitno za nas, to on mora da pokaže i ovde. On je stvarno veliki profesionalac, od prvog dana kada je došao, kako radi, kako se uklopio sa ovim momcima, ali je evidentno da će mu biti potrebno vremena da postigne onu pravu formu. Ali, on radi dobro, tako da će to sve ići, ja se nadam, jako brzo - zaključio je Duško Ivanović.