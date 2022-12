HOROR! Strašan pad i povreda Pokuševskog - Nije mogao da se vrati na teren, pominju se i ligamenti kolena

Pobeda Oklahome od 130:114 nad San Antoniom pala je u senku zbog povrede Alekseja Pokuševskog, koji je na parketu proveo samo dva minuta, a za to vreme postigao tri poena uz jedini pokušaj za tri.

Sigurno da bi srpski košarkaš imao zapaženiji učinak da nije došlo do povrede posle jednog prodora njegovog saigrača, kada je krenuo na ofanzivni skok. Tada je nezgodno doskočio i završio je na zemlji uz bolnu grimasu na licu.

Deluje u prvi mah da je povreda možda i ozbiljnije prirode, pominje se čak i oštećenje ligamenta, ali za sada ne postoje zvanični izveštaji, pa su molitve ljubitelja košarke uz srpskog igrača, uz nadu da povreda nije ozbiljnija i da ga neće previše odvojiti od parketa.

Pogledajte i video povrede Pokuševskog:

Here’s the Aleksej Pokusevski injury. Looks like a combination of a twisted ankle and hyperextended knee. Wouldn’t doubt if there is ligament damage. Prayers up. pic.twitter.com/XCGaHyvMxF