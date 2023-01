Saša Obradović morao da se pravda u Monaku zbog ljubljenja grba Zvezde: "Hteli su da me unište"

Pojava Saše Obradovića u Beogradu u meču protiv svog bivšeg kluba, Crvene zvezde, ne prestaje da izaziva reakcije, ne samo u Srbiji, već i u Monaku.

Podsetimo, Zvezda je dobila taj meč veoma ubedljivo (92:68), a Obradović je uspeo da ga obeleži emotivnim momentom prilikom ulaska na parket kada je kleknuo na centru i poljubio grb crveno-belih.

To je izazvalo oduševljenje kod navijača Zvezde, ali i veoma oprečne reakcije u Monaku, zbog čega je Obradović odlučio da za klupsku televiziju u svojevrsnom opravdanju objasni svoj postupak. Kaže da se nada da će navijači Kneževa to razumeti.

- Osećam odgovornost da kažem nešto o svom gestu pred meč sa Zvezdom. Želim da ljudi razumeju moju poziciju, svi moraju da znaju da sam u potpunosti posvećen Monaku. Nastavićemo da radimo i srećan sam što sam ovde - rekao je Obradović.

Dodaje da je Zvezda njegov klub iz detinjstva, da se osećao izbačenim nakon odlaska iz Beograda.

Coach 𝐒𝐚𝐬𝐚 𝐎𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨𝐯𝐢𝐜 a un message pour la Roca Family 🇲🇨✊ pic.twitter.com/qDMBnM5L2K — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) 14. јануар 2023.

- Dok sam odrastao navijao sam za Zvezdu, tako je bilo u mojoj porodici i sa prijateljima ,ostavio sam trag u istoriji kluba. Kada sam otišao iz kluba, osetio sam kao da sam izbačen iz porodice, niko ni na ulici nije mnogo pričao sa mnom, hteli su da me unište kao osobu i kao trenera, bio sam veoma tužan zbog svega toga i zbog ponašanja od strane ljudi sa kojima sam praktično odrastao.

Objašnjava da nema ništa protiv Monaka, već da je naprotiv sve bila samo jedna spontana reakcija ljubavi prema bivšem klubu, te da je osećao da mora nešto da uradi.

- Kada sam ušao na teren, bila je ta spontana reakcija, zaplakao sam, bilo je baš emotivno za mene. Osetio sam da treba da uradim nešto kao znak zahvalnosti, svi su bili veoma emotivni. Uradio sam to, ali svi treba to da shvate i da razumeju moj stav. Ja sam ovde, uradiću sve da pokažem posvećenost i profesionalizam u svom poslu na najvišem nivou. Nadam se da će svi da razumeju moje ponašanje, da će lakše to shvatiti