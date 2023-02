'UUUUUUU' Ceo svet bruji o reakciji Nikole Jokića na pitanje novinara - SVI PRASNULI U SMEH (VIDEO)

Jokić prosečno beleži 25,1 poena uz 11,1 skokova i 10 asistencija po utakmici pa je opet glavni kandidat za MVP-ja sezone.

Međutim, individualna statistika nikad nije bila prioritet za srpskog košarkaša, što najbolje potvrđuje njegova reakcija kada ga je novinar obavestio da je na tripl-dabl proseku.

- Uuuuuuu", odgovorio je Jokić, ne menjajući kameni izraz lica, čime je izazvao smeh u dvorani za pres-konferenciju.

Nikola Jokic being as enthusiastic as ever hearing about his accolades 😂



pic.twitter.com/v1x6x0SG25