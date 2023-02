IVANOVIĆ RAZOČARAN POSLE PORAZA: Problem nam je bila...

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u 23. kolu Evrolige od Olimpije u Milanu, a trener crveno-belih Duško Ivanović nije krio razočaranje.

Kao i u Pioniru, Milano je slavio i u Mediolanumu rezultatom 74:68.

Na pitanje šta misli o meču, Zvezdin strateg je samo kratko dodao:

- Mi smo u drugom poluvremenu igrali bolje, na obe strane terena. Ali, problem nam je bila ona 2. četvrtina - rekao je Ivanović, misleći na četvrtinu koju je Zvezda izgubila sa 23:14, a pritom je šutirala 4/16 iz igre u tom periodu.

Njego kolega sa klupe Italijana Etore Mesina sumirao je utiske posle pobede:

- Odlučio sam da igram sa manje košarkaša, svesno sam preuzeo taj rizik. Ali, to je bilo zbog Zvezdine ekstremno ofanzivne postavke, sa trojicom igrača koji mogu da organizuju akcije, pa sam zato u finišu imao umoran tim. Moram više da verujem rezervistima. Inače to radim, ali moram na to da se vratim - istakao je Mesina.