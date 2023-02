PAO REKORD U ABA LIGI Partizan prestigao Crvenu zvezdu

Tim Željka Obradovića prvo poluvreme u hali sportova „Ranko Žeravica“ protiv Mege dobio je 65:37, a tim rezultatom postavio je novi rekord u regionalnoj ligi po broju postignutih poena neke gostujuće ekipe tokom 20 minuta igre.

Dosadašnji rekord držala je Crvena zvezda, koja je 5. oktobra 2020. godine na gostvanju u Zagrebu Ciboni ubacila 64 poena za poluvreme.

65 points scored by @PartizanBC in 1st half tonight is the new AdmiralBet #ABALiga record for points scored by an away team by halftime! pic.twitter.com/Bven1MihfL