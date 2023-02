Jokić je upravo dobio velikog konkurenta na zapadu: NBA superstar stiže kod Dončića

Ovu vest su preneli i najpoznatiji košarkaški novinari iz SAD-a, uključujući i Šamsa Karnija, ali i Adrijana Vojnarovskog...

Vojnarovski ističe i da ovaj trejd neće previše koštati ekipu Dalasa, koja će u suprotnom smeru poslati Dorijana Finija-Smita, Spensera Dinvidija, kao i pika prve runde 2027. godine, ali i nekolicinu drugih pikova, na koja će pravo polagati Bruklin Netsi.

The Mavericks are sending Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, a 2027 first-round pick and second round picks to the Nets, sources tell ESPN. https://t.co/PUMhhYeDnQ