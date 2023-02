Partizan i Zvezda na osam kola pred kraj obezbedili plasman u plej-of ABA lige

Zvezda je slavila sa +33 protiv Igokee, Partizan sa +25 protiv Mege i oba tima su time stigla do 16. pobede u sezoni u ABA ligi, s tim da crveno-beli imaju i meč manje.

Ali ovim pobedama su takođe ostvarili ono što su na početku sezone zacrtali, a to je definitivno plasman u plej-of ABA lige. I to, verovali ili ne, na osam kola do kraja regularnog dela prvenstva.

.@kkcrvenazvezda and @PartizanBC are the first two teams to secure their spots in the 2023 AdmiralBet #ABALiga Playoffs.



