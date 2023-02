Denver je morao da se reši "rak rane"! Nikola Jokić je tihi lider, a zbog JEDNOG IGRAČA se ceo tim iz Kolorada žalio upravi

Bouns Hajland više nije član Denver Nagetsa, a čini se da su iz uprave tima u kom igra i naš Nikola Jokić jedva čekali da ga se reše i uspeli su u toj nameri u poslednjim momentima prelaznog roka.

Ovakva odluka nije iznenadila košarkaški svet, s obzirom na to da je uticaja na to imao i trener Denvera Majk Meloun, a dosta se i spekuliše da je upravo on insistirao da Bouns Hajland ode iz tima.

Ovaj 22-godišinji košarkaš poreklom iz Amerike nije igrao za tim od 31. januara, pa je moglo da se nasluti šta ga čeka.

O tome koliko su želeli da ga se otarase govori i činjenica da su zauzvrat prihvatili dva pika druge runde.

Ipak, najveći problem predstavlja ponašanje mladog Bounsa, koji je često pravio probleme u svlačionici, a nije uspeo ni da nađe zajednički jezik sa šefom stručnog štaba tima iz Kolorada. Majk Meloun je napravio od Denvera to što je danas, te ne čudi što je zaštićen kao "beli medved". U slučaju sukoba sa Nikolom Jokićem bi Melounov posao mogao da bude na "staklenim nogama", ali tako nešto je zaista teško zamisliti.

Svima je poznato, a i jasno da je Somborac lider tima, a niko ne bi želeo probleme u raju, s obzirom na to da je izgleda ekipa iz Kolorada rešena da napadne titulu.

O odnosu stratega Denvera i Bounsa Hajlanda dosta govori i snimak koji kruži društvenim mrežama.

My fellow media folks, if someone could ask Malone and/or Bones about this, I'd be interested to hear their responses. pic.twitter.com/mEe0Nodt74 — Joel Rush (@JoelRushNBA) 07. јануар 2023.

- To je bio samo razgovor trenera i igrača. Žestina trenutka. Osećam da može da razgovara sa mnom, ali i da ja mogu da podelim svoje emocije sa njim. Čini mi se da mnogo igrača i trenera nemaju to. Mnogo trenera samo pusti igrače da se izduvaju ako se slome ili nešto tako. Činjenica da je trener došao do mene, to mnogo cenim - istakao je 22-godišnji Amerikanac posle ovog snimka. Svima je jasno da nije to baš tako, te da je Hajland samo napamet naučio reči PR službe.

Davao je američki stručnjak nekoliko šansi 22-godišnjaku, ali ništa nije urodilo plodom.

- To nikada nije lično. Gledam to na drugi način. Ako te ja treniram i računam na tebe to je zato što te volim, zato što brinem za tebe. Da ne brinem za tebe, ako ne mislim da to možeš da uradiš samo bih rekao ‘U redu, on nije sposoban da to uradi. Odustajemo od tebe - istakao je trener tima iz Kolorada početkom godine, a nešto više od mesec dana kasnije odlučio je da ne može više da trbi ludorije mladog košarkaša.

Trudili su se da ga na sve načine "trgnu", a u jednom momentu su stariji igrači morali da se žale upravi, pisao je "Denverpost“. Na jedno gostovanje je Hajland išao komercijalnim letim, umesto čarter, ali ni to nije imalo uticaja na njega. O ovom incidentu se brzo pročulo, iako je Denver pokušao to da zataška.

Bouns Hajland je u tekućoj sezoni odigrao 42 utakmice u dresu Nagetsa, a za 19 minuta na terenu je u proseku beležio 12,1 poen, uz tri asistencije i dva skoka po meču. Ipak, nije igrao na zadovoljavajućem nivou kada je bilo potrebno, a kada se na to doda i problematično ponašanje, idealno rešenje je bilo da ga se "otarase" i u tom nisu oklevali. Sada Nikola Jokić i kompanija mogu nastaviti po planu svoju trku ka šampionskom prstenu.