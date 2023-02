Dalas gazi i bez Dončića: Irving za četvrtinu rešio meč sa Kingsima, Bogdanović "izrešetao" Sparse

Košarkaši Dalas Maveriksa odigrali su još jedan meč bez prve zvezde tima Luke Dončića, ali su, i pored njgeovog izostanka, upisali vrednu pobedu nad Sakramentom 122:114 jer je novo pojačanje, Kajri Irving, preuzeo odgovornost i srušio Kraljeve.

Navijači Maveriksa nisu imali to zadovoljstvo da u tandemu vide dva superstara, ali uživali su u meču koji je praktično rešen posle prve četvrtine. Naime, Teksašani su krenuli snažno i za četvrtinu ubacili čak 45 poena. Do kraja Sakramento je zaigrao bolje, ali nije uspeo da dođe do preokreta.

Kajri Irving je ponovo sa dabl-dablom od 25 poena i 10 skokova bio najbolji pojedinac na susretu.

U ostalim mečevima, San Antonio Sparsi su posle produžetka poraženi od Detroita 138:131, a hrvatski internacionalac Bojan Bogdanović upisao je 32 poena. Milvoki Baksi su savladali Los Anđeles Kliperse 119:106. Janis Adetokumbo je sa 35 poena, osam skokova i šest asistencija bio najefikasniji u timu Baksa. Bruk Lopes je dodao 22 poena i 15 skokova, dok je Džru Holidej imao 19 poena, pet skokova i šest dodavanja.

Kod Klipersa istakli su se Brendon Boston sa 20 poena, Pol Džordž je dodao 19, uz 11 skokova i šest asistencija, Norman Pauel je ubacio 16, a Markus Moris 15 poena.

Kada je reč o srpskim košarkašima u NBA Majami je bez Nikole Jovića bio bolji od Hjustona 97:95. Oklahoma je dobila Portland 138:129 u sudaru dva fantastična beka, pošto je Šej Gildžus-Aleksander ubacio 44 poena, a Demijan Lilard 38. Alekseja Pokuševskog nije bilo na terenu jer je več duže vreme povređen.

NBA, rezultati:

Detroit – San Antonio 138:131

Indijana – Finiks 104:117

Filadelfija – Njujork 119:108

Boston – Šarlot 127:116

Toronto – Juta 116:122

Memfis – Minesota 128:107

Majami – Hjuston 97:95

Nju Orleans – Klivlend 107:118

Portland – Oklahoma 129:138

Sakramento – Dalas 114:122

Los Anđeles Klipers – Milvoki 106:119