VELIKA TUGA! Posle dvogodišnje borbe sa rakom, preminula jedna od najboljih košarašica u istoriji ženske NBA lige!

Simon iza sebe ima neverovatnu priču, a u košarkaške vode uplovila je slučajno. Naime, na jednom atletskomtakmičenju, nju je primetio trener Seminol Stejt koledža, koji je pozvao na prvi trening, pa je ona ubrzo pokazala svoj košarkaški talenat.

Posle epizode na pomenutom koledžu, Simon je 1997. postala član Njujork Libertija, ali za tim iz „velike jabuke“ nije odigrala nijednu utakmicu. Debitovala je tek 2000. godine, kada je postala član Sijetl Storma, za čiji je dres nosila narednih šest godina i imala najveću ulogu u osvojenoj tituli 2004. godine.

We are saddened by the passing of our very own Simone Edwards.



Our Jamaican Hurricane was a warrior on & off the court. With her indefatigable energy & optimism, she brought happiness to so many.



Our thoughts & condolences are with Simone’s family and loved ones at this time. pic.twitter.com/fJPvDe1ydL