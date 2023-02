Jokić šokirao Amerikance: OVO MI JE NAJGORE! MVP priznao šta mrzi, pa najavio radikalan potez na kraju karijere (VIDEO)

Koliko je Luka Dončić prigrlio sav glamur NBA lige, toliko Jokić nije. Ugasio je sve društvene mreže, pokušavao je čak i as Dalasa da ga ubedi da se vrati na instagram, ali uzaludno. Ništa od toga ne treba Jokiću, telefon koristi praktično samo za komunikaciju sa najmilijima, da isprati KK Džoker i konjske trke.

Zato je mnoge američke medije iznova šokirao Jokićev odgovor na pitanje koji je cilj kad završi karijeru i šta će uraditi.

- Neću koristiti telefon kada završim karijeru,... Mogu da izdržim bez svega toga, samo mi treba jutjub da mogu da gledam konjske trke. To je to.

Najgori deo tereta profesionalne karijere - nema dileme oko dve stvari.

- Mediji... i slava - rekao je Jokić, dodavši da mu je sve ostalo u redu. Naveo je da toliko često govori pred medijima da mu je to postalo naporno i dosadno.

The most Jokić press conference I have ever seen he is 1 of 1 pic.twitter.com/WaHMahC69m