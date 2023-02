'NAŠ PROBLEM JE NAŠ MENTALITET!' Srbija prošla na Svetsko prvenstvo, a Svetislav Pešić održao lekciju koji će mladi košarkaši dobro upamtiti

Košarkaška reprezentacija Srbije uspela je da u poslednjem kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo izbori plasman na ovogodišnji Mundobasket, posle čega je selektor "orlova" Svetislav Pešić održao vrlo zanimljivu konferenciju za štampu.

Podsetimo, Srbija je u odlučujućem meču pobedila Veliku Britaniju, posle čega Pešić nije upadao u euforiju.

Naprotiv.

Izašvaši pred novinare, on je samo na kratko analizirao meč, ali zbog ponašanja mladih igrača rešio je da uvodno obraćanje bude usmereno baš onima koji predstavljaju budućnost srpske košarke.

I, iskusni, trofejni strateg, to je učinio ovako:

- Važna pobeda za nas. Što se utakmice tiče... bez odbrane, bez balansa odbrane i napada, teško je kontrolisati sudbinu. Mi to znamo, a nadam se da i mediji znaju koliko je defanzivna važna za naš košarkaški mentalitet. U statistici mogu da se vide razne brojke, možda vama mogu nekad one da pomognu, ali meni uvek pomažu. Završili smo utakmicu sa 72% uspešnosti šuta za dva poena, a 50% za tri. Četrneast puta smo dali trojku. Naš problem, uopšetno govoreći, je naš mentalitet. Mnogo gledamo, da tako kažemo, NBA ligu... Mladi mogu da nauče mnogo iz NBA, ali mora se biti pametan, inteligentan, kada se pravi izbor šta možete raditi da biste pobedili, šta ne. Mi imamo dobru ofanzivu, i sada, i ubuduće ćemo imati, ali setite se svi kako je bivša Jugoslavija osvajala medalje. Jeste imala vrlo dobre napadače, ali se do uspeha stizalo odbranom, u defanzivi smo bili najbolji. Ako imate taj balans, onda nešto možete da osvojite. To je posebna poruka za mlade ljude, naše mlade generacije košarkaša, koje žele da unaprede svoje talente, ali talenat bez rada, a ja kažem bez odbrane, teško da može da opstane u ovoj našoj košarci. Nazvaću je evropskom, jer NBA je nešto drugo - započeo je Pešić svoje obraćanje.

"Bez toga možemo da se slikamo na prvenstvu sveta!"

Upitan da li povreda Vasilija Micića otvara prostor drugim plejmejkerima da se nametnuu narednom periodu, strateg Srbije je veliku pažnju posvetio - onome što smatra izuzetno bitnim. Toliko da se bez toga "orlovi", kako je istakao, "mogu slikati" na Mundobasketu.

- Nemamo mi ni na jednoj poziciji previše igrača. Mi smo se "smanjili" poprilično i taj potencijal vrhunskih igrača se smanjio. Ne samo na poziciji "jedan". Ali, ono što nam može pomoći da budemo kompetitivni sa svim ekipama na tom Svetskom prvenstvu je odnos prema odbrani. Jer, ja ne bih želeo da sada ovde pravim neku košarkašku kliniku, ali to se manje-više zna da u napadu ponekad možeš da kontrolišeš rezultat, čak i da dobiješ, kada dva igrača imaju loptu u posedu i oni igraju, a ostala tri pomažu. To može u nekom trenutku da pomogne, pa čak i u odlučujućim momentima. Ali, u odbrani, jedan da ne igra odbranu, to se odmah kažnjava jer napad je toliko napredovao... Pa, vidite i sami koliko se smanjila razlika između da, kažem, favorita, "zemlje košarke" u koju nas svrstavaju, i ovih zemalja koje dolaze... Videli ste, ovde su se neki treneri smejali, rekli da su "Englezi pogrešili", da "oni igraju fudbal, ne košarku", ali videli ste i sami, to su momci koji su završili američke srednje škole, igrali tamo univerzitetsku košarku, pa se vratili u Englesku i igraju košarku i to veoma dobru. Naravno, nisu oni kandidati za medalje i tako dalje, ali moramo da znamo da se smanjila ta razlika između najboljih zemalja i, da kažem, onih koje nisu favoriti na velikim takmičenjima. To moramo, pre svega mi u Srbiji, da budemo svesni toga. Zašto? Da bi više radili. Da bi više ulagali. Svuda. Naravno, i u reprezentaciju, mi volimo reprezentaciju, ja sam za nju i zadužen. Zato kažem, taj mentalitet... ali, ne bih ja to i nazvao mentalitet, jer mi jesmo imali izvanredne odbrambene igrače, no mi nemamo nikakve šanse, ni na jednom velikom takmičenju da dobijemo ekipe kao što je Italija, koja je zemlja košarke. Svi su se hvatali za glavu, pa su se čak i ovde neki prisutni, pisali da je to skandal izgubiti od Italije. Što nije istina, ali to je vaše pravo. Hoću da vam kažem, mi smo izgubili od zemlje košarke. Italija je jedna od najjačih liga profesionalnih. Da smo igrali malo bolju odbranu, naš talenat u napadu bi nas doveo do pobede. To je poruka i za vas (novinare), da više cenite igrače koji daju u odbrani, a, naravno, i one u napadu. Jer, košarka slavi 100 godina u Srbiji. I, šta je cilj košarkaške igre? Cilj se nije promenio 100 godina, cilj je da daš koš. I, večeras, i pre 100 godina. Ali, da bi došao do koša, da bi došao do lopte, ne možeš da dozvoliš da ti uzmu 18 ofanzivnih skokova! I mi da nismo imali malo pomoći navijača, koji su bili fantastični... a bili su fantastični, iako to, naravno, nije bilo kao kada igraju Zvezda ili Partiza, ali videla se jedna pripadnost mladih ljudi koji su došli da podrže. Znači, oni su uzeli 18 skokova, igrali su vrlo agresivno u napadu. I sve to treba zatvoriti, da bi razvio samopuzdanje. Jer, tačno je da se ono podiže ako daš koš, ali ako nema odbrane, ako nema zajedništva u odbrani... Ja ovde ništa ne kritikujem, samo kažem da je vrlo teško u vrlo kratkom vremenu... Mislim, u napadu je moguće za vrlo kratko vreme da se postave tri akcije. Jedna za ovog, jedna za onog, malo "lou post", malo ispod koša, to se uigra i igraš. Ali, za odbranu je potrebno mnogo vremena. I, ovi što pričaju, treba da znaju da odbrana nije samo borbenost i fizika, odbrana je znanje, predviđanje situacije, poštvanje pravila i tako dalje. I za to je potrebno vreme. Za svaku ekipu, ne samo za mene. Za svaku ekipu, na bilo kom nivou, potrebno je vreme da se uigra odbrana. Pričam sad o vrhunskom nivou. I, mi ako želimo da tamo na tom prvenstvu sveta odemo dalje, mi bez odbrane možemo da se slikamo!

