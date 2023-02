DA LI ĆE JOKIĆ IGRATI NA SVETSKOM PRVENSTVU!? Selektor dao ODGOVOR!

Selektor Srbije Svetislav Pešić govorio je o potencijalnom nastupu Nikole Jokića na Svetskom prvenstvu.

Glavna tema svakako je da li će Nikola Jokić biti na raspolaganju Srbije za Svetsko prvenstvo, a Pešić ističe da je još uvek prerano komentarisati tako nešto.

- Po sporazumu NBA i FIBA, igrači mogu da počnu pripreme 28 dana pre početka. Ništa se još ne zna. Jokić će možda osvojiti NBA, dokle će on igrati… Ne znamo šta će biti, dokle će Bogdanović stići… Evroliga je tek sada počela, sada je svaka utakmica plej-of. Najbolji timo završavaju u trećoj nedelji juna, a mi u trećoj moramo da se skupljamo. Gledaćemo da u junu pozovemo kandidate koji su odavno završili, da napravimo zajednički trening. Loša priprema, loši rezultati. Idemo da izvučemo najbolje, da se dobro pripremimo. To je prioritet - rekao je Svetislav Pešić.

Selektor smatra da pripreme za Mundobasket počinju odmah, a da je glavni cilj plasman na Olimpijske igre budući da je Srbija propustila prethodne odigrane u Tokiju.

- Odmah počinjemo pripreme. Pravimo kalendar, imamo neke pozive za utakmice u pripremnom periodu. Moramo da vidimo kako da izaberemo protivnike, to nam je prioritet od stra. Tarlać i ja sedamo i gledamo protiv koga ćemo igrati. Cilj je pobediti svaku sledeću, krajnji cilj će biti da napravimo plasman za Olimpijske igre. To je za mene osnovni cilj. Sve preko toga bacaćemo trenerke u vazduh i ljubiti se po tri ili četiri puta, ako treba i u usta. To će biti težak put. OI su u Evropi, ta generacija, 94. i 95, koji su zajedno rasli. Bez iskustva nema kvaliteta, ali i bez mladosti - jasan je bio Pešić.

