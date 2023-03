DELIJE SU GA ŽELELE NAZAD, ALI ON JE DRUGAČIJE ODLUČIO! Ništa od povratka na Mali Kalemegdan, evo gde Gudurić nastavlja karijeru!

Marko Gudurić je ostavio veliki trag u Crvenoj zvezdi, Delije bi volele da ga ponovo vide u crveno-belom dresu, ali od toga, bar za sada, neće biti ništa. Donatas Urbonas je saopštio da će srpski košarkaš uskoro potpisati novi ugovor sa Fenerbahčeom.

Fenerbahce and Marko Guduric are close to signing a contract extension, per sources.