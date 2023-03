SRBIN IZDOMINIRAO! Amerikanci ne mogu da veruju šta je uradio Nikola Jokić

Jokić je nastavio da briljira, ostvario je novi tripl-dabl, i to u pobedi posle preokreta protiv Toronta. Odmah nakonm te utakmice, u centar pažnje dospeo je jedan nedovoljno hvaljen aspekt njegove igre.

Uverio je Srbin celu planetu šta zna u napadu, od onih nestvarnih asistencija, do pogodaka na najrazličitije načine (iako ga rivali nemilosrdno "ranjavaju"), ali sada je mnoge iznenadio činjenicom da:

Nikola Jokić igra neverovatnu odbranu

Reptorsi su vodili i sa deset poena tokom sinoćne utakmice, a sredinom četvrte deonice sa 95:103. Tada su na scenu stupili Jokić, Džamal Marej, Majkl Porter junior i Aron Gordon. I, nešto što mnogi nisu očekivali - sjajna odbrana srpskog centra.

Recimo, na minut i 15 sekundi pre kraja, kada je Toronto imao 110:111 u svoju korist, i loptu u posedu, Jokić je u pik-en-rolu "ostao" na nižem od sebe, vrlo veštom Fredu van Vlitu ali ga je u odbrani nadmudrio, ukrao loptu i - započeo završni proces preokreta Nagetsa. Bio je fauliran odmah potom, pogodio dva slobodna bacanja i Torontu je brod počeo da nezaustavljivo tone.

Nikola Jokic, who purportedly can't play defense, gets the uber clutch steal with the #Nuggets down 1 w/ 1:15 left,draws the foul, proceeds to sink the go-ahead free throws.



That steal also ties him with Dan Issel for 5th most in Denver franchise history.#MileHighBasketball pic.twitter.com/kV8fFHbQI2