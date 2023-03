PALI SE ALARM U DENVERU! Jokić POVREĐEN? As Nagetsa pod znakom pitanja za predstojeći meč, čeka se odluka Melouna! Navijači STREPE

I ove sezone je Nikola Jokić bez ikakve konkurencije najbolji košarkaš Denvera, i upravo je on jedan od glavnih kandidata za novu MVP titulu. Trenutno je "mrtva" trka između njega i asa Filadelfije, Džoela Embida.

Denver je trenutno prvi u Zapadnoj konferenciji, a najveće zasluge idu upravo Jokiću koji je glavni motor i pokretač ovog tima.

A kad god on ne igra, to je ogroman udarac za Nagetse. To bi moglo da se desi i večeras, pošto je Jokić pod znakom pitanja za utakmicu između Denvera i Nju Orleansa.

Naime, Jokić je povredio list na desnoj nozi, a sada se čeka odluka Majka Melouna da li će momka iz Sombora staviti u protokol za predstojeći meč.