OVAJ ČOVEK SE ŠALI SA NBA LIGOM - PONOVO JE ISPISAO ISTORIJU: Niko pre čudesnog Srbina nije uspeo OVO da uradi! Neverovatno!

Denver je u drugoj utakmici plej-of serije savlaao Minesotu rezultatom 122:113, a sjajni Jokić odigrao je novu partiju na ivici tripl-dabla. U svom jubilarnom 50. meču u plej-of seriji ubacio je 27 poena i zabeležio po devet asistencija i skokova.

Tako je uspeo da postavi još jedan neverovatan rekord u najjačoj ligi na svetu.

Naime, Nikola je postao prvi igrač u istoriji koji je u prvih 50 utakmica u plej-ofu prosečno beležio minimum 25 poena, 10 skokova i pet asistencija! To nikome nikada nije pošlo za rukom!

Nikola Jokic is the 1st player in NBA history to average 25 points, 10 rebounds and 5 assists through his first 50 career playoff games. He played his 50th career playoff game tonight. pic.twitter.com/7aWTyw97Ub