NIKOLA JOKIĆ ISPISAO NBA ISTORIJU: Srbin uradio ono što drugi mogu samo da sanjaju!

Aktuelni plej-of to samo potvrđuje.

Možda minula noć nije okončana kako je to srpski as i njegova ekipa, Denver nagets, očekivala, ali i poraz od Minesote u četvrtoj utakmici plej-ofa iznedrio je pravo malo čudo.

Naime, Nikola Jokić je postao prvi centar u NBA istoriji koji je na jednom plej-of meču uspeo da postigne 40 ili više poena, da ima 10 ili više skokova i pet ili više pogođenih trojki.

First center in NBA history with 40+ PTS 10+ REB 5+ 3P in a playoff game. pic.twitter.com/aotcWuYcRs

Sve to je, baš kao centar, Jokić izveo u pomenutoj drami sa Timbervulvsima, u kojoj je, posle -12 u završnici četvrte četvrtine, na sledeći način pomogao ekipi Denvera da se domogne produžetka:

u pet uzastopnih napada Jokić je najpre ubacio trojku, potom imao dve uzastopne asistencije, a onda pogodio jedan šut sa poludistance i, konačno, jedno slobodno bacanje.

Nuggets last 5 possessions of regulation:



— Jokic 3-pointers

— Jokic assist

— Jokic assist

— Jokic mid-range

— Jokic free throw



Sent it to OT after being down by 12 with under 3 minutes to go. pic.twitter.com/SCdEvdN1wK