Evo kada će NBA liga objaviti hoće li Nikola Jokić biti MVP i treći put u nizu

I ove sezone srpki košarkaš Nikola jokić sa svojim Denver Nagetsima blista i beleži neverovatne brojke. Tako je u pobedi protiv Finiks Sansa 125:107 u prvom meču druge runde plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige upisao 24 poena, 19skokova i 5 asistencija i tako pokazao zašto je dvostruki MVP lige, i mogući osvajač treće titule.

O tome kada će biti objavljen ovogodišnji najkorisniji košarkaš regularnog dela lige, oglasila se NBA liga i otkrila da će pobednik zvanično biti saopšten u noći između nedelje i ponedeljka u 1 sat posle ponoći po srednjeevropskom vremenu.

A Kia Performance Award from the 2022-23 NBA regular season will be announced on @NBAonTNT. Tune it at 7:00 PM ET on Tuesday night for the reveal. pic.twitter.com/HJ9Umtgati