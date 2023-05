KAKVU PODRŠKU IMA NIKOLA! One se su Jokića bodrile sa tribina - reakcija male Ognjene će vam izmamiti osmeh (VIDEO)

Njihova podrška dodatno je motivisala srpskog košarkaša koji je u "Bol areni" odigrao meč za pamćenje.

Jokić je sa 39 poena, 16 skokova i pet asistencija vodio svoj tim do velikog trijumfa protvi moćnog Finiksa i prednosti od 2:0 u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije.

Sjajnu partiju i trijumf srpski as posvetio je svojim najdražim navijačicam - Nataliji i Ognjeni. Nakon meča raspoloženi srpski as okrenuo ka svojim damama, mahnuo im i pokazao na svoj prsten na ruci. Njegov dirljiv gest oduševio je fanove širom sveta.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Nikola Jokic’s daughter points to her ring finger in the stands and Jokic returns the gesture 👀💍pic.twitter.com/qFX2bvEQzj