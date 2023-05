JOKIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU ODGOVORIO NOVINARIMA - Srbin zagrmeo nakon SKANDALA: On je stavio ruku na mene, liga mora da nas zaštiti!

U četvrtom meču plej-ofa košarkaši Denvera izgubili su od Finiksa rezultatom 129:124, a srpski centar Nikola Jokić odigrao je najbolju partiju u karijeri.

Pored fenomenalne partije, i novog rekorda, Jokić je bio akter i jednog incidenta, pošto se sukobio sa prvim čovekom Finiksa.

Nakon utakmice, na konferenciji za medije, Srbin je govorio o potencijalnoj kazni.

- Rekao mi je da sam udario laktom navijača. A, navijač je stavio ruku na mene. Mislio sam da će liga da nas zaštiti. Možda grešim, videćemo.

Rekao je Jokić da dobro zna ko je gospodin koji je izazvao haos pored parketa.

- On je navijač. Znam ko je, ali on je navijač. Vlasnik Sansa? Sedi pored terena, on se je navijač. Ne može da utiče na igru i drži loptu. Ko god da je.

Ističe Jokić da bi liga u ovakvim slučajevima trebala da zaštiti košarkaša, a ne navijača.

- Zašto? Aha. Njegove ruke na meni. Ako neće da zaštite mene, nego navijača? Mogu da urade šta hoće, ali mislim da bi trebalo da zaštite igrača. Nije mi dao loptu, uticao je na igru. Milsim da bi on trebalo da izađe ako je uticao na igru - rekao je Jokić.

