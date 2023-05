PALO IZVINJENJE! Ogrešili se o Jokića, pa se sada kaju: Jedan od najvećih svih vremena! (FOTO)

Denver je do pobede vodio Nikola Jokić još jednom sjajnom partijom i još jednim tripl-dablom - 32 poena, 12 asistencija i deset skokova za 38 minuta provedenih na parketu.

Srpskom asu morali su posle svega da se pokolne i oni koji su ga oštro kritikovali do sada, pa se tako i komentator i analitičar Mark Džekson izvinio Jokiću zbog toga što ga je izostavio iz MVP glasanja.



"Napravio sam grešku sa svojim MVP glasanjem, izvinjavam se Denver Nagetsima i Nikoli Jokiću. Ne samo da je legitimni MVP kandidat koji je zaslužio moj glas već je i jedan od najvećih svih vremena! Još jednom se izvinjavam", poručio je Mark Džekson.

Nagetsi će se titulu na Zapadu boriti se pobednikom duela između Golden stejta i Los Anđeles Lejkersa. Lejkersi vode sa 3:2.

Made an honest mistake with my MVP votes. My apologies to the Denver Nuggets and Nikola Jokic. He’s not only a legitimate MVP candidate who deserved my vote, but he is truly one of the all time greats!

Again my apologies