HIT PESMA HARA AMERIKOM! Za sve je kriv Nikola Jokić - EVO I ZAŠTO! (VIDEO)

Nikola Jokić je iznova u centru pažnje u NBA ligi, igra izvrsno u plej-ofu, odveo je Denver do finala Zapadne konferencije, ali nije to jedini razlog što o njemu američki novinari pričaju.

Naime, Kejti Vindži, koja izveštava sa utakmica nagetsa za "Altitjud TV", ukazala je na jedan vrlo zanimljiv muzički ali i video-rad koji je objavio korisnik Tvitera sa nadimkom "Patfish".

On je osmislio, i "u delo sproveo", pesmu o Jokiću koji je krenuo po titulu.

Podsećajući u zanimljivoj video-montaži da je tokom "mehura", kada su se sve utakmice završnice sezone 2019/2020 igrale na jednom mestu, u finalu Zapadne konferencije Denver izgubio od Lejkersa, autor ovog pravog malog košarkaško-muzičkog remek dela se potom posvetio aktuelnim dešavanjima.

Naveo je da je Srbin sada jači, jer mu je dovedena adekvatna podrška na terenu, apeluje da "neko pozove Džoela Embida" i da donese MVP nagradu Jokiću, koji je trebalo da dobije treći put u nizu, a ne pomenuti centar Filadelfije. Potom je pojasnio da je Nikola u ovom plej-ofu poslao kući i Karla Entonija Taunsa i Rudija Gobera iz Minesote, te Kevina Duranta i Devina Bukera iz Feniksa, a da se sad namerio na "kralja" (Lebrona Džejmsa) jer je pošao po šampionski prsten. Sve je začinjeno... pa, reći ćemo samo - "u Nikolinom stilu".

Tu pesmu, koja je preslušana više od 200.000 puta u svom prvom danu od emitovanja, možete čuti i vi:

You know how Nikola get #BringItIn pic.twitter.com/zlHzRcNjYw