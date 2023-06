JOKIĆ I DENVER POKRADENI: Svet bruji o neverovatnoj sudijskoj odluci (VIDEO)

Rezultat u seriji koja se igra do četiri pobede je sada 1:1, a treći meč se igra u Majamiju u noći između srede i četvrtka.

U završnici druge utakmice finala između Denvera i Majamija viđen je veliki previd arbitara.

Nagetsi su gubili devet poena, igrao se poslednji minuti i u takvom trenutku desila se velika greška sudija, zbog koje Denver nije izgubio, ali je oštećen.

Naime, Džamal Marej išao je na prodor, pustio je loptu iz šake, ona je išla ka obruču, a Bem Adebajo ju je blokirao u silaznoj putanji. Sudije to nisu primetile i umesto da bude -7, na semaforu je i dalje bilo -9.

1) This is NOT why Denver lost

2) Crew had a rough night both ways, but ...



3) I'm sorry you absolutely cannot cannot CAN NOT miss this call as an NBA ref. Aside from the ball obviously going down, any time a player reaches behind him like that you know it's 100% a goaltend pic.twitter.com/AIKKEIuNGn