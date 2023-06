Obradović blista posle plasmana u ABA finale: Evo šta je trener Partizana rekao o borbi za trofej sa Zvezdom

Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su u trećem, odlučujućem meču, slavili protiv Cedevita Olimpije i sa konačnih 2:1 u seriji izborili borbu za trofej sa Crvenom zvedzom.

Posle meča, trener crno-belih Željko Obradović istakao je da je zadovoljan ostabrenim mečom.

- Čestitam Olimpiji na dobroj utkamici. Bila je veoma lepa serija. Mislim da su pre svega ljudi koji vole košarkpu uživali. Zadovoljan sam večerašnjom utkamicom, OStavrili smo svešto smo zacrtali, kontrolisali smo njihov ofanzivni skok. zadovoljan sam i igrom u napadu i igrom 5 na 5. Hvala ovoj divnoj publici na fantastičnoj večeri koju su nam prriredili i u kojoj smo svi zajedno uživali.

Usleidla su pitanja novinara, a ejdno se odnosilo na umor igrača.

- Posle utakmice u Ljubljani ja sam napravio plan, a kapiten tima je izašao i zamolio me za dodatni dan odmora. Ja sam to i uradili. Kako se približavala utakmica, radili smo više. Izgledaju svežije i igraju sa boljom okncentracijom, Nisu na nivou na kom bih ja voileo, al ije to zadovoljavajuće. Tim je radio svih 40 minuta.

Pred finale sa Zvezdom.

- Ne, ja se iskjljuučivo bavim mojim timom. Krenućemo da se pripremamo za tu finalnu seriju.

- Jam koji daje najveću moguću agresivnost timu, a pri tom, igra pametno u napadu. Isto kao i Smailagić.. Naravno, uvek je ekipa ta koja je radila i doprinela da prilično ubedljivo završimo ovu seriju.

O Aleksi Avramoviću...

- Aleksa već ima razgovor sa lekarom, doktorom koji ga je operisao. Čeka se još jedna provera stanja njegove ruke, verovatno u petak. Na osnovu toga će biti odlučeno šta dalje.